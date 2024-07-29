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18:42, 29 июля 2024Культура

Уехавший в США внук Пугачевой вернулся в Россию

MK.RU: внук Пугачевой Пресняков вернулся в Россию
Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Уехавший в США внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков вернулся в Россию. Об этом пишет MK.RU.

Друг музыканта опубликовал видео встречи из московского аэропорта. Позже супруга артиста Алена Краснова поделилась фотографиями ужина из ресторана. «Как мне всего этого не хватало», — подписала она пост. Отмечается, что пара отпраздновала годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков судится с коммунальщиками из-за долга в 41 тысячу рублей.

В России Пресняков не живет уже почти три года. Известно, что певец обосновался в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь производством клипов для звезд.

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