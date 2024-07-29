Уничтожение российскими военными американской техники ВСУ попало на видео

МО России показало уничтожение американской РСЗО MLRS ВСУ у Новотроицкого

Российские военные поразили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) М270А1 MLRS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новотроицкого. Момент уничтожения установки показало Министерство обороны (МО) России, кадры были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На видео запечатлен удар по произведенной США технике с последующим взрывом. Уточняется, что он был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

«В результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ», — рассказали в Минобороны страны.

Ранее МО России показало удар по цехам украинского бронетанкового завода. Предприятие располагалось в Харькове.