Появилось видео удара по цехам украинского бронетанкового завода в Харькове

Минобороны РФ показало кадры удара по цехам украинского бронетанкового завода

Вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом два цеха бронетанкового завода в Харькове. Видео уничтожения публикует Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что восстановление бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекращено. Удар был нанесен из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Ранее Министерство обороны опубликовало видео удара по иностранным наемникам в промзоне Харькова. Их также атаковали из ракетного комплекса «Искандер-М».

До этого ведомство показало кадры удара из «Искандера-М» по командному пункту украинской бригады в Красном Лимане. Как сообщалось, рядом со штабным помещением находился пункт дислокации операторов дронов.