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09:46, 25 июля 2024Бывший СССР

Появилось видео удара по иностранным наемникам в промзоне Харькова

МО показало видео удара по иностранным наемникам в промзоне Харькова

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по иностранным наемникам в промзоне Харькова попал на видео. Кадры опубликовало Министерство обороны (МО) России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что наемные военные находились в здании строительной компании «Скорпион». В результате было уничтожено до 100 иностранных военнослужащих.

Ранее МО России показало кадры удара ОТРК «Искандер-М» по командному пункту украинской бригады в Красном Лимане. Как сообщалось, рядом со штабным помещением находился пункт дислокации операторов беспилотников в подчинении бригады.

23 июля Минобороны сообщило, что расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по лагерю западных инструкторов и наемников украинских войск в населенном пункте Дергачи Харьковской области. В результате были уничтожены полсотни иностранных инструкторов.

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      Кристина Есикова
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