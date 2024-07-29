В Белоруссии призвали к быстрому решению вопросов с Россией

Премьер-министр Белоруссии Головченко призвал к быстрому решению вопросов с РФ

Ряд вопросов, которые возникают в отношениях Белоруссии и России, требуют быстрых решений. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью Sb.by.

По его словам, в настоящее время серьезных нерешенных вопросов у Минска и Москвы нет. В то же время, отметил премьер, пока решаются одни моменты, появляются новые.

«Это живая материя. То там, то там какие-то вопросы возникают, где-то включаются президенты, потому что серьезные и суммы, и проекты и внешняя обстановка диктует необходимость более оперативного решения», — призвал Головченко.

Премьер также рассказал, по какой модели в последние годы выстраиваются отношения у Москвы и Минска. Он поделился, что после обсуждения вопроса российским и белорусским лидерами даются указания и основные подходы, с которыми работают правительство и министры.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились на Валааме «закрыть все проблемные вопросы» к осени. Белорусский лидер также подчеркнул, что они нашли взаимопонимание по всем темам.