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09:53, 29 июля 2024Экономика

В Европе начали готовиться к торговле с США при Трампе

FT: ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай нового президентства Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Евросоюз начал готовиться к новому президентству Дональда Трампа. На этот случай подготовлена двухэтапная стратегия в сфере торговли с США, пишет Financial Times (FT).

Чиновники ЕС рассматривают подход «кнута и пряника» как лучший ответ на планы Трампа ввести 10-процентный минимальный тариф, который, по их оценкам, может сократить экспорт ЕС примерно на 150 миллиардов евро в год, отмечается в материале.

Переговорщики собираются обратиться к команде республиканца, если он победит на выборах в ноябре, еще до вступления в должность. Обсудить Трампу предложат то, какие американские продукты ЕС мог бы покупать в больших количествах. Если дискуссия об улучшении торговли потерпит неудачу, в ответ на действия президента США в Еврокомиссии составят список импорта, который можно обложить пошлинами в размере 50 процентов и более.

«Мы будем искать сделки, но готовы защищаться, если до этого дойдет», — цитирует издание высокопоставленного представителя Брюсселя.

Как писал The Economist, весьма вероятная в случае прихода к власти Трампа торговая война с американцами ставит под угрозу европейский экспорт в США, объем которого в 2023 году достигал 500 миллиардов евро и может непосредственно повлиять на 20 из 27 стран ЕС, имеющих положительный торговый баланс с заокеанскими партнерами.

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      Дмитрий Воронин
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