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00:17, 29 июля 2024Интернет и СМИ

В Германии предрекли ВСУ развал фронта

Zeit: потеряв контроль над Мирноградом, ВСУ столкнутся с крахом фронта

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Потеряв контроль над Мирноградом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с крахом фронта. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Отмечается, что Мирноград находится на основной линии снабжения между Покровском и Часов Яром. Большая часть логистики украинских войск в регионе зависит именно от нее, пишет автор статьи. «Если контроль над городом перейдет к русским и линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта», — говорится в материале.

По данным издания, ситуация украинских войск на двух из трех важнейших участков фронта сильно ухудшилось на фоне российского наступления.

Ранее сообщалось, что российские военные выстроили «наступательную дугу» в Донецкой народной республике. По данным The Washington Post, Вооруженные силы России намерены взять транспортный узел, расположенный в Покровске.

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      Марина Совина
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