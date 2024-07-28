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22:47, 28 июля 2024Бывший СССР

В США рассказали о «наступательной дуге» России в ДНР

WP: Россия выстроила «наступательную дугу» в ДНР

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Российские военные выстроили «наступательную дугу» в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России намерены взять транспортный узел, расположенный в Покровске. Перед этим российские войска создали угрожающую ситуацию под Харьковом, вынудив Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросить силы туда. Этот маневр позволил продвинуться в сторону Часов Яра, Торецка и Очертина, подчеркивает издание.

«Это умная стратегия: вы сначала пробуете сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлекаете их на другом», — прокомментировал украинский командир батальона с позывным Гений.

В конце июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские военные покинули стратегически важные позиции под Торецком. По его словам, подразделения ВСУ находятся не в лучшей ситуации из-за давления российских военных.

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      Евгений Силаев
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