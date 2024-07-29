В Грузии объединят иски против закона об иноагентах

В Грузии объединят иски президента, депутатов и НПО против закона об иноагентах

В Грузии объединят иски президента страны Саломе Зурабишвили, оппозиционных депутатов парламента, а также неправительственных организаций (НПО) против закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщил председатель Конституционного суда республики Мераб Турава, передает ТАСС.

Она заявила, что все три иска будут рассматриваться в рамках одного делопроизводства. Иски будут рассматриваться в формате пленума, понадобится месяц, чтобы провести сравнительное исследование и дать им правовую оценку.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани назвала иски НПО и депутатов против закона об иноагентах пиар-ходом. По ее словам, обращающиеся в суд надеются на массовое появление в СМИ заголовков о протестах в Грузии против закона.

До этого премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что иск президента Грузии Саломе Зурабишвили против закона об иноагентах не имеет перспектив. Он заявил, что невозможно доказывать, что «прозрачность — это плохо».