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14:10, 29 июля 2024Бывший СССР

В Грузии объединят иски против закона об иноагентах

В Грузии объединят иски президента, депутатов и НПО против закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии объединят иски президента страны Саломе Зурабишвили, оппозиционных депутатов парламента, а также неправительственных организаций (НПО) против закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщил председатель Конституционного суда республики Мераб Турава, передает ТАСС.

Она заявила, что все три иска будут рассматриваться в рамках одного делопроизводства. Иски будут рассматриваться в формате пленума, понадобится месяц, чтобы провести сравнительное исследование и дать им правовую оценку.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани назвала иски НПО и депутатов против закона об иноагентах пиар-ходом. По ее словам, обращающиеся в суд надеются на массовое появление в СМИ заголовков о протестах в Грузии против закона.

До этого премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что иск президента Грузии Саломе Зурабишвили против закона об иноагентах не имеет перспектив. Он заявил, что невозможно доказывать, что «прозрачность — это плохо».

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      Илья Таксюр
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