Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:35, 29 июля 2024Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Reuters

Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в регионе звучала с 21:16 по московскому времени воскресенья, 28 июля.

25 июля в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Где именно это случилось, не уточняется.

Ранее в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе. Также поступали сообщения о поражении судоремонтного завода, порта и фуры с топливом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о перехвате почти 40 дронов ВСУ над пятью регионами России

      Россиян предупредили о провоцирующей камни в почках распространенной привычке

      Учительница трижды занялась сексом с учеником

      Появились подробности о найденных без признаков жизни в Петербурге трех сестрах

      Мужчина в ярких плавках ворвался на женский заплыв Олимпиады-2024

      Россиянка заколола мужа за избиения табуретом и села на 9,5 года

      Россиянам стали чаще одобрять кредиты

      В России начнут блокировать ввезенные по серым схемам Zeekr

      Предсказана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

      США предостерегли Израиль от ударов по Бейруту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше