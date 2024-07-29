В Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в регионе звучала с 21:16 по московскому времени воскресенья, 28 июля.

25 июля в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Где именно это случилось, не уточняется.

Ранее в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе. Также поступали сообщения о поражении судоремонтного завода, порта и фуры с топливом.