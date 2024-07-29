В командовании ВСУ ответили на призыв украинских военных не увольнять комбрига

Командование ДШВ ВСУ: полковник Ишкулов будет назначен на более высокий пост

В командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) отреагировали на призыв личного состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) не снимать полковника Эмиля Ишкулова с должности комбрига. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

В командовании заявили, что Ишкулова намерены назначить на более высокий пост, чтобы применить его «знание, навыки и лидерские качества» для более масштабных задач.

Ранее военнослужащие 80-й ОДШБр ВСУ выступили против снятия Ишкулова с должности комбрига. С соответствующим требованием они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.