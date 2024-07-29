В Кремле раскрыли реакцию на планы США открыть новое командование в Японии

Песков: военные изучат вопрос открытия США нового командования в Японии

Российские военные изучат вопрос планов США открыть новое военное командование в Японии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это не совсем тема Кремля, это скорее тема для анализа со стороны наших военных. Не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведен», — рассказал представитель Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США создадут новое военное командование в Японии в связи с усилением Китая. Как уточняется в материале, новое командование будет координировать военные действия с японской стороной, заниматься совместными учениями и участвовать в защите Японии в случае военного конфликта.