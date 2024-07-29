В Крыму и Севастополе объявляли ракетную опасность

Губернатор Развожаев: ракетную опасность объявляли в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор росийского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев.

Также сообщается, что на время тревоги было перекрыто движение по Крымскому мосту через Керченский пролив.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в Telegram-канале оперативной информации по Крымскому мосту.

Воздушная тревога в Севастополе длилась 20 минут (с 00:19 до 00:40 по московскому времени), мост открыли для движения транспорта еще раньше — через десять минут после объявления опасности.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев призвал граждан сохранять спокойствие.