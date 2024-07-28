Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявили в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.
Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ пресекли попытку теракта с применением БПЛА самолетного типа в Брянской области.
До того над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.