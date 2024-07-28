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23:50, 28 июля 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявили в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ пресекли попытку теракта с применением БПЛА самолетного типа в Брянской области.

До того над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.

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      Евгений Силаев
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