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14:12, 29 июля 2024Экономика

В квартире в российском городе загорелся натяжной потолок

В квартире в Санкт-Петербурге загорелся натяжной потолок

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В одном из жилых домов Санкт-Петербурга произошел пожар. Причиной стало возгорание натяжного потолка в двухкомнатной квартире, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Дом, о котором идет речь, находится на площади Конституции Московского района. Пожар был зафиксировал в 23:13 воскресенья, 28 июля. Огонь охватил площадь в 0,5 квадратного метра квартиры и два «квадрата» потолка.

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар. В ликвидации огня участвовали три единицы техники и 15 человек. Уточняется, что в инциденте никто не пострадал.

Ранее в Сафоново Смоленской области в квартире произошел пожар из-за дверного звонка. Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в блоке управления устройства.

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      Александра Качан
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