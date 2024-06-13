В квартире россиянина возник пожар из-за дверного звонка

В Смоленской области квартира едва не вспыхнула из-за дверного звонка

В городе Сафоново Смоленской области одна из квартир едва не вспыхнула из-за дверного звонка. Детали случившегося раскрывает пресс-служба местного управления МЧС.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в блоке управления устройства. Корпус электрозвонка начал плавиться, и капли пластмассы стали падать на пол. В результате загорелся придверный коврик, затем пламя перекинулось и на саму входную дверь. Жильцы вызвали спасателей, пожарным удалось оперативно потушить огонь.

В экстренных службах напоминают, что каждый электрический прибор, в том числе и дверной звонок, имеет определенный срок службы. Квартировладельцу стоит убедиться, не издает ли устройство необычных звуков и появились ли на нем какие-либо повреждения. В ведомстве предлагают использовать беспроводные модели звонков.

Ранее сообщалось еще об одной нестандартной причине пожара в квартире. Так, в Ростовской области возгорание спровоцировали стеклянные бутылки, оставшиеся на балконе.