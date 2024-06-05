В российском городе стоявшие на балконе бутылки спровоцировали пожар

В Ростовской области из-за стеклянных бутылок загорелся балкон многоэтажки

В одном из многоэтажных домов в Ростовской области загорелся балкон квартиры. Возгорание спровоцировали стоявшие на нем бутылки, передает пресс-служба местного управления МЧС.

Ситуация произошла в городе Каменск-Шахтинский, на втором этаже дома по улице Желябова. Стеклянные бутылки, хранившиеся на балконе, создали эффект линзы, из-за чего возник пожар. Как пишет «Московский комсомолец», запах гари соседи ощутили в 10 часов утра. Увидев дым, они вызвали пожарных. На место выехало 14 спасателей на трех единицах спецтехники. Из здания эвакуировали пять жильцов. Пламя потушили за 15 минут, не допустив того, чтобы оно распространилось по квартире. Пострадавших нет.

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