Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:56, 5 июня 2024Экономика

В российском городе стоявшие на балконе бутылки спровоцировали пожар

В Ростовской области из-за стеклянных бутылок загорелся балкон многоэтажки

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В одном из многоэтажных домов в Ростовской области загорелся балкон квартиры. Возгорание спровоцировали стоявшие на нем бутылки, передает пресс-служба местного управления МЧС.

Ситуация произошла в городе Каменск-Шахтинский, на втором этаже дома по улице Желябова. Стеклянные бутылки, хранившиеся на балконе, создали эффект линзы, из-за чего возник пожар. Как пишет «Московский комсомолец», запах гари соседи ощутили в 10 часов утра. Увидев дым, они вызвали пожарных. На место выехало 14 спасателей на трех единицах спецтехники. Из здания эвакуировали пять жильцов. Пламя потушили за 15 минут, не допустив того, чтобы оно распространилось по квартире. Пострадавших нет.

Ранее таролог из Москвы едва не сжег собственную квартиру во время расклада. В ходе ритуала предсказатель выронил свечу и огонь быстро распространился по комнате. В американском штате Канзас женщина случайно устроила пожар, пытаясь вытравить клопов зажигалкой. Запаниковав, она оставила соседку в горящей квартире.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах. Кто они и где работают?

      Российская журналистка появилась на ПМЭФ в наряде за десятки тысяч рублей

      Россиянин отказался от услуг таксиста в аэропорту Москвы и получил удар в пах

      Стала известна новая дата боя между Биволом и Бетербиевым

      Россиянка два месяца не могла есть из-за редкой болезни

      Еще над одним российским регионом сбит украинский беспилотник

      В российском городе стоявшие на балконе бутылки спровоцировали пожар

      В России решили оценить опасность энергетиков

      Сноуден заявил о желании государств и корпораций взять ИИ под контроль

      Зеленский прибыл в Катар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше