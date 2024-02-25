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15:35, 25 февраля 2024Из жизни

Таролог едва не лишился жилья из-за собственного расклада

Московский таролог едва не сжег квартиру во время гадания

Фото: Unsplash

В Москве таролог едва не сжег собственную квартиру во время расклада по заказу клиента. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в столичном районе Кунцево. В ходе ритуала предсказатель выронил свечу. Пламя быстро распространилось по квартире.

В МЧС о пожаре сообщили соседи таролога. По приезде спасатели обнаружили разбросанные карты и поваленные горящие свечи. Следы гари остались лишь на полу и подоконнике. Хозяин квартиры по прибытии экстренных служб находился в невменяемом состоянии. Как рассказали местные жители, москвич давно занимался гаданием на картах, в том числе предлагая свои услуги в сети.

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Как правило, от действий магов и колдунов страдают их клиенты. Так, уставшая от череды неудач австралийка обратилась к хироманту. В результате сеанса женщина лишилась 12 тысяч австралийских долларов. По словам гадателя, на ней лежало проклятие. Тот же диагноз поставили и жителю Калифорнии. Усилия прорицательницы успеха не принесли. Оставшись с носом и порчей, американец потребовал от ведьмы 25 тысяч долларов компенсации.

Однако для россиянки такой сеанс обернулся настоящим просветлением. Петербурженка пришла к ясновидящей с целью вернуть мужа. Женщине посоветовали исполнять ритуал с использованием свечей и фаллоимитатора. Ритуал супруга не вернул, и россиянка обратилась в суд. Как оказалось позднее, она пренебрегла инструкциями прорицательницы и не приобрела интимную игрушку. Сделав покупку, женщина отказалась от иска, решив, что ушедший супруг не стоит ее страданий.

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      Виктория Клабукова
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