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Россиянка захотела вернуть мужа и передумала из-за фаллоимитатора

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Фото: pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга захотела взыскать миллион рублей с гадалки, которая не смогла вернуть ей бросившего ее мужа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

В марте 2020 года от Марии ушел муж. Через два месяца россиянка обратилась к гадалке Алле, которая пообещала ей вернуть супруга за 50 тысяч рублей. Алла заверила, что муж вернется к Марии через две недели, если она будет выполнять специальный ритуал. Каждый вечер брошенная жена должна была зажигать две свечи и сдвигать и раздвигать их, представляя мужа рядом. На столе рядом с его фотографией следовало положить фаллоимитатор. После этого Мария должна была взять его и «выполнить некоторые упражнения интимного характера».

Однако муж к Марии не вернулся. Она подала на гадалку в суд с требованием вернуть ей 50 тысяч рублей и возместить моральный вред в размере одного миллиона рублей. Как выяснилось, Мария не выполняла вторую часть ритуала с фаллоимитатором, потому что у нее его не было. Она попросила отложить процесс, решив дать шанс гадалке.

На следующем судебном заседании Мария отказалась от иска. Она объяснила, что муж к ней так и не вернулся, но она благодарна гадалке за вторую часть ритуала. Благодаря фаллоимитатору Мария поняла, что ушедший супруг не стоит ее страданий, и возвращать его не нужно.

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