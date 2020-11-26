Секс-игрушка матери оказалась в коробке с проданной приставкой сына

Мать троих детей Сара Фогго из Мирфилда, Западный Йоркшир (Великобритания) продала игровую приставку Sega Mega Drive своего сына с собственной секс-игрушкой в коробке. Об этой истории сообщает The Sun.

34-летняя Сара обнаружила старую приставку среди детских вещей и решила подзаработать, продав ее. Женщина разместила объявление в сети. На товар обратил внимание любитель игровых консолей Шейн Троттер. Он оплатил заказ и попросил их общего с Сарой друга Джеймса Бишопа забрать у нее приставку.

Когда Сара передавала Джеймсу приставку, то обратила внимание, что коробка с консолью тяжелее обычного, но не придала этому значения. Не прошло и суток, как Джеймс написал ей сообщение о том, что Шейн доволен приобретением, однако «в коробке свирепствует «кролик» в носке». Сначала Сара не поняла, о чем идет речь, и попросила объяснить ей, что друг имеет в виду. Тогда Джеймс прислал ей фотографию. На снимке на ковре под коробкой с приставкой лежал ее фиолетовый вибратор, который каким-то образом оказался в коробке с консолью. Секс-игрушка была сложена в носок с узором в горошек.

«Шейн подумал, что я разыграл его, но я ничего об этом не знал. Он позвонил мне по видео и показал мне носок и «Кролика». Мы не могли перестать смеяться», — рассказал Джеймс.

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Ошарашенную и сбитую с толку Сару еще больше поставил в тупик тот факт, что носок, в котором лежал вибратор, принадлежал ее матери. Сара признается, что не может вспомнить, каким образом секс-игрушка оказалась в коробке с детской игровой приставкой. Женщина отметила, что теперь ей придется купить матери новые носки. Кроме того, сделка оказалась для нее невыгодной, поскольку за продажу консоли она получила 25 фунтов стерлингов (около 2500 рублей), а вибратор, выигранный ею в конкурсе, стоит 45 фунтов (около 4500 рублей).

Вместе с тем Сара рада, что коробка попала в руки ее приятелей, а не чужих детей. «Представьте, если бы ребенок открыл эту коробку на Рождество», — сказала она. После такого конфуза женщина не уверена, что хочет вернуть секс-игрушку назад. Друзья с пониманием и юмором отнеслись к произошедшему, зная, что и сама Сара посмеется над этой историей.

Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Дакота Джонсон начала инвестировать в секс-игрушки. Звезда «50 оттенков серого» стала креативным директором и инвестором бренда Maude. Компания прославилась благодаря своим девайсам для секса и органическим презервативам.