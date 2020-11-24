Нудистке пришлось стать секс-тренером из-за коронавируса

Жительница американского города Нью-Йорк, штат Калифорния, решила стать секс-тренером после того, как потеряла работу из-за коронавирусной пандемии. Об том сообщает издание Ladbible.

32-летняя Молли Спок (Molly Spock) более десяти лет увлекалась нудизмом. По ее словам, из-за чувствительной кожи она с детства не выносила некоторые виды ткани и до сих пор вынуждена срезать бирки на внутренней стороне одежды.

В 2009 году Спок впервые побывала в доме отдыха для нудистов. «Я немного нервничала, пока туда ехала, — рассказывает женщина. — Но когда оказалась там и увидела, что никто не напрягается, то сразу почувствовала себя, как дома». С тех пор она стала нудисткой и даже в походы отправляется без одежды.

До пандемии Спок работала в ресторане. Потеряв прежний заработок, она стала искать другие источники дохода. Женщина стала секс-тренером, преподавателем йоги и профессиональным обнимателем. Она утверждает, что ее обнимательные услуги помогают снять стресс и способствует выработке окситоцина.

Ранее сообщалось, что пара нудистов из английского города Пул, графство Дорсет, устроила обнаженную свадьбу, на которой присутствовали 40 гостей без одежды. На празднике были друзья и родные пары, хотя некоторые предпочли отказаться от приглашения, так как участие в мероприятиях для нудистов — не для них.