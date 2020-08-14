Дикий кабан выплыл из моря и посеял хаос на общественном пляже

В немецкой коммуне Бродерсби дикий кабан выплыл из Балтийского моря и посеял хаос на общественном пляже. Кадры произошедшего опубликованы на странице Seebad Warnemünde в Facebook.

На записи видно, как кабан выплыл на многолюдное побережье и подбежал к отдыхающему. Тот отмахнулся от зверя, ударив его лопатой. На следующих кадрах животное несется по пляжу, распугивая взрослых и детей.

По данным UPI, ранее этого же кабана видели у берегов Нижней Саксонии. Моряк Клаус Шлутер утверждает, что они с коллегой безуспешно пытались выманить зверя на сушу. По его словам, кабан плыл в сторону пляжа, на котором его и сняли на видео.

Ролик с кабаном стал вирусным в соцсетях и собрал множество просмотров, лайков и комментариев. Отдыхающий с лопатой вызвал наибольшее возмущение у пользователей. «Прекрасный кабан поплавал в море и получил от этого мужика лопатой», — негодовали одни. «Зачем этот парень притащил на пляж огромную лопату?» — удивлялись другие. Некоторые комментаторы напомнили, что дикий кабан представлял угрозу людям и от него стоило защищаться.

Согласно оценкам статистической службы Европейского союза на 2019 год, на территории конфедерации проживало около 150 миллионов кабанов; 40 процентов популяции сосредоточено в Испании и Германии. В январе 2019 года Дания начала строительство 70-километровой стены на границе с Германией, чтобы предотвратить миграцию кабанов, которая могла бы привести к вспышке свиной чумы в стране.

Ранее в Берлине кабан украл у нудиста ноутбук. Обнаженный мужчина бросился в погоню за обидчиком и рассмешил окружающих. В итоге мужчине удалось вернуть свое имущество. Когда он вернулся на поляну с ноутбуком, все аплодировали ему.