Нудист бросился в погоню за укравшим ноутбук кабаном и рассмешил окружающих

В Берлине, Германия, кабан украл у нудиста ноутбук. На снимки погони мужчины за диким животным обратило внимание издание Daily Mail.

Вечером в среду, 5 августа, пожелавший остаться неизвестным мужчина средних лет отдыхал у озера в лесу Груневальд на западе немецкой столицы. Пока берлинец нежился в лучах уходящего солнца, к нему подошел кабан с двумя поросятами и забрал его сумку, в которой лежал ноутбук.

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Обнаженный мужчина бросился в погоню за обидчиком и рассмешил окружающих. Одна из отдыхающих, Адель Ландауэр (Adele Landauer), запечатлела на фото, как немец пытался поймать кабана с желтой сумкой в пасти.

В итоге мужчине удалось вернуть свое имущество. Когда он вернулся на поляну с ноутбуком, все аплодировали ему. Ландауэр показала нудисту фотографии. Снимки очень рассмешили мужчину, и он дал разрешение на их публикацию.

В Германии есть нудистские пляжи, на территории которых разрешено находиться полностью обнаженными. В стране развита «культура свободного тела» — Freikörperkultur.

Согласно оценкам статистической службы Европейского союза на 2019 год, на территории конфедерации проживало около 150 миллионов кабанов. 40 процентов популяции сосредоточено в Испании и Германии. В январе 2019 года Дания начала строительство 70-километровой стены на границе с Германией, чтобы предотвратить миграцию кабанов, которая могла бы привести к вспышке свиной чумы в стране.

Ранее СМИ обратили внимание на видео, на котором дикий кабан выпрашивает у россиян яблоки. Автор ролика отметил, что животное оказалось разборчивым: отказалось от овощей из магазина, но съело все фрукты с рынка.