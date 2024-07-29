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12:03, 29 июля 2024Мир

В Польше назвали сумму транша на закупку боеприпасов для украинской армии

Сикорский: Польша выделила 50 миллионов евро на закупку боеприпасов для ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сумма финансового транша, направленного Варшавой на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет 50 миллионов евро. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью журналу Visegrad Insight.

«Мы высоко ценим чешскую инициативу по боеприпасам, на которую мы выделили 50 миллионов евро», — раскрыл сумму министр. При этом Сикорский не стал отвечать на вопрос журналистов о том, когда выделенные Варшавой деньги все таки дойдут до Праги, переадресовав его к Министерству оборону Польши.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова пожаловалась, что закупка боеприпасов для ВСУ в рамках чешской инициативы замедлена из-за нехватки средств, так как только четыре страны отправили Чехии обещанные деньги. Она уточнила, что Чехия получила обещанные средства только от Канады, Дании, Нидерландов и Португалии, в то время как к инициативе присоединились в общей сложности 18 государств.

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      Виктория Кондратьева
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