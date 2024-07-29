В Польше назвали сумму транша на закупку боеприпасов для украинской армии

Сумма финансового транша, направленного Варшавой на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет 50 миллионов евро. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью журналу Visegrad Insight.
«Мы высоко ценим чешскую инициативу по боеприпасам, на которую мы выделили 50 миллионов евро», — раскрыл сумму министр. При этом Сикорский не стал отвечать на вопрос журналистов о том, когда выделенные Варшавой деньги все таки дойдут до Праги, переадресовав его к Министерству оборону Польши.
Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова пожаловалась, что закупка боеприпасов для ВСУ в рамках чешской инициативы замедлена из-за нехватки средств, так как только четыре страны отправили Чехии обещанные деньги. Она уточнила, что Чехия получила обещанные средства только от Канады, Дании, Нидерландов и Португалии, в то время как к инициативе присоединились в общей сложности 18 государств.