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17:50, 29 июля 2024Моя страна

В России создали «электронного поводыря»

В Новосибирске создали устройство для навигации незрячих людей

Фото: prostooleh / Freepik

В Новосибирском гостехническом университете (НГТУ) НЭТИ разработали полезное устройство для незрячих людей. О новом «электронном поводыре» сообщается на сайте учебного учреждения.

В диапазоне от 10 сантиметров до 4 метров гаджет определяет расстояние до возможного препятствия. Помимо этого, он самостоятельно выясняет тип преграды (лестницы, ямы, ветки) и то, насколько она может быть опасна.

Устройство человек легко может взять в руку и идти по дороге — техника даст голосовой либо вибрационный сигнал о препятствии. Также указывается, что гаджет сам определит наиболее критичные угрозы для пользователя. «Например, впереди одновременно и яма, и нависающие ветви. В приоритетном порядке устройство сначала уведомляет о более опасном препятствии — яме, и после этого о менее опасной — ветках», — сообщили разработчики.

Подобная система навигации абсолютно автономна и работает без подключения к GPS, Bluetooth или Wi-Fi. В настоящий момент гаджет представляет собой готовый предсерийный образец и проходит процедуру патентования.

Ранее краснодарские исследователи нашли способ избавить детей от слепоты. Ученые разработали новый модифицированный вектор для генной терапии амавроза Лебера — наследственного заболевания сетчатки глаза, которое приводит к ухудшению зрения и слепоте в 30-40 лет.

Незадолго до этого российские ученые также разработали «электронные глаза» — уникальный механизм, который позволит видеть даже тем, кто из-за травмы лишился зрения. Он представляет собой чип, который помещается в мозг пациента с несколькими видеокамерами.

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      Варвара Кошечкина
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