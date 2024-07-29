В России создали «электронного поводыря»

В Новосибирске создали устройство для навигации незрячих людей

В Новосибирском гостехническом университете (НГТУ) НЭТИ разработали полезное устройство для незрячих людей. О новом «электронном поводыре» сообщается на сайте учебного учреждения.

В диапазоне от 10 сантиметров до 4 метров гаджет определяет расстояние до возможного препятствия. Помимо этого, он самостоятельно выясняет тип преграды (лестницы, ямы, ветки) и то, насколько она может быть опасна.

Устройство человек легко может взять в руку и идти по дороге — техника даст голосовой либо вибрационный сигнал о препятствии. Также указывается, что гаджет сам определит наиболее критичные угрозы для пользователя. «Например, впереди одновременно и яма, и нависающие ветви. В приоритетном порядке устройство сначала уведомляет о более опасном препятствии — яме, и после этого о менее опасной — ветках», — сообщили разработчики.

Подобная система навигации абсолютно автономна и работает без подключения к GPS, Bluetooth или Wi-Fi. В настоящий момент гаджет представляет собой готовый предсерийный образец и проходит процедуру патентования.

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