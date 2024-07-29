В России предложили назначить официальную ювелирную столицу

Бренд SOKOLOV предложил сделать Красное-на-Волге ювелирной столицей РФ

Владельцы бренда SOKOLOV обратились к главе правительства России Михаилу Мишустину с предложением учредить звание «Ювелирная столица России» и присвоить его поселку Красное-на-Волге. Об этом стало известно из оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру» письма гендиректора Благотворительного фонда семьи Соколовых по развитию социальных инициатив в Костромской области Александра Егорова к премьер-министру страны.

В своем обращении Егоров заметил, что история ювелирного дела в Красном-на-Волге насчитывает много веков. На его территории находится единственное в стране Красносельское училище художественной обработки металлов, которое много лет выпускает искусных ювелиров. В населенном пункте располагаются более 20 ювелирных производств, включая производственную площадку SOKOLOV, где работают тысячи сотрудников, однако большая часть россиян даже не знает его название.

Авторы инициативы попросили Мишустина учредить звание «Ювелирная столица России» и присвоить его обозначенному поселку, а также наделить статусом федерального объекта культурного наследия Красносельское училище художественной обработки. В самом училище располагается уникальный музей ювелирного и декоративно-прикладного искусства.

«Это позволит не только по достоинству оценить значение Красного-на-Волге и труда его жителей для развития отечественного ювелирного искусства, но и сделать населенный пункт более перспективным для внутреннего и внешнего туризма, инвестиционных и социальных проектов. В дальнейшем возможно учреждение статуса ремесленных столиц России и их присвоение другим населенным пунктам, соответствующим заявленным критериям», ─ заявил в письме к главе правительства РФ Егоров.

Ранее в «Гильдии ювелиров» заявили, что золото дорожает из-за напряженной ситуации в мире. Помимо этого, рост его стоимости объяснили утратой долларом роли основной резервной валюты.