Депутат Госдумы Слуцкий предложил создать «Кодекс мигрантов» в России

В России предложили создать «Кодекс мигрантов», в который войдут десять правил поведения для иностранцев. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

По мнению политика, кодекс должен стать обязательным набором правил поведения «той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудится на благо России». «Мы готовы обсудить содержание "Кодекса мигранта" и с диаспорами, и с бизнесом, заинтересованным в трудовых мигрантах, а также органами правопорядка и власти», — отметил Слуцкий.

Депутат уточнил, что, согласно разрабатываемому кодексу, следует обязать трудовых мигрантов не только самим знать русский язык, но и учить ему членов своей семьи, уважать культуру и традиции России, соблюдать правила поведения в общественных местах. Кроме того, в своде правил обозначается, что трудоустройство мигрантов должно быть официальным: у них должно быть разрешение на работу, оформлено страхование риска от депортации или выдворения, а с их доходов будут идти налоговые отчисления в соответствии с российским законодательством.

Кодекс также подразумевает прохождение мигрантами дактилоскопической и геномной регистрации, а также психического тестирования, уточнил Слуцкий.

Ранее в Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». В частности, приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах исключительно на русском языке.