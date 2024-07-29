Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 29 июля 2024Россия

В России предложили создать «Кодекс мигрантов»

Депутат Госдумы Слуцкий предложил создать «Кодекс мигрантов» в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России предложили создать «Кодекс мигрантов», в который войдут десять правил поведения для иностранцев. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

По мнению политика, кодекс должен стать обязательным набором правил поведения «той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудится на благо России». «Мы готовы обсудить содержание "Кодекса мигранта" и с диаспорами, и с бизнесом, заинтересованным в трудовых мигрантах, а также органами правопорядка и власти», — отметил Слуцкий.

Депутат уточнил, что, согласно разрабатываемому кодексу, следует обязать трудовых мигрантов не только самим знать русский язык, но и учить ему членов своей семьи, уважать культуру и традиции России, соблюдать правила поведения в общественных местах. Кроме того, в своде правил обозначается, что трудоустройство мигрантов должно быть официальным: у них должно быть разрешение на работу, оформлено страхование риска от депортации или выдворения, а с их доходов будут идти налоговые отчисления в соответствии с российским законодательством.

Кодекс также подразумевает прохождение мигрантами дактилоскопической и геномной регистрации, а также психического тестирования, уточнил Слуцкий.

Ранее в Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». В частности, приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах исключительно на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Столкнувшийся с пассажирским поездом грузовик выехал на запрещающий сигнал. Водитель Асламбек чудом выжил

      В России предложили назначить официальную ювелирную столицу

      По Украине прокатилась волна поджогов

      Одну из льготных ипотек в России захотели продлить

      На Украине поддержали законопроект о международных военных компаниях

      Горожане пожаловались на происки Обезьяньей ведьмы из легенд

      На Украине объяснили необходимость сохранения транзита газа

      Подорожание аренды квартир в России оценили

      В Госдуме одобрили ужесточение правил продажи SIM-карт и деанонимизацию каналов

      Звезда «Слова пацана» столкнулась с проблемами из-за известности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше