В российском аэропорту произошел сбой десятков рейсов

Росавиация: 12 летевших в Новосибирск самолетов ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Новосибирска произошла задержка около 30 рейсов на прилет из-за густого тумана в городе. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сбой коснулся десятков рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Иркутска, Екатеринбурга, Самары, Антальи, Стамбула и других городов. Вылеты из гавани Толмачево также откладывались.

В Росавиации уточнили, что в ночь на 29 июля 12 летевших в Новосибирск самолетов ушли на запасные аэродромы в Кемерово, Томск, Омск и Новокузнецк. В 8:20 мск аэропорт работал в штатном режиме.

Ранее работу аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничивали. Направлявшиеся суда лайнеры перенаправили в Самару и Ульяновск.

