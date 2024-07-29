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09:27, 29 июля 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина выстрелил знакомому в спину из-за долгов

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший знакомому в спину из-за его долгов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержан 20-летний мужчина, который выстрелил знакомому в спину из-за его долгов. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Выяснилось, что ранее против него уже возбуждались дела по статьям о мошенничестве и об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По данным канала, инцидент произошел 28 июля. Фигурант поссорился с пострадавшим и выстрелил в него из травматического оружия. Затем он скрылся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угрожал людям пистолетом и открыл стрельбу.

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      Анна Габай
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