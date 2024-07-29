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20:14, 29 июля 2024Моя страна

В российском зоопарке поселились медведи-молодожены

В Приморском зоопарке поселились медведи-молодожены

Фото: Pxhere

В Приморском зоопарке поселились медведи-молодожены. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сотрудники российского учреждения запечатлели ласки животных. На размещенном видео они обнимаются, нюхают и кусают друг друга. По словам авторов поста, Миша и Маша находятся только в начале отношений.

«Впереди десятки счастливых лет и появление маленьких топтыгиных. А пока — конфетно-букетный, как он есть», — отметили они.

Ранее сообщалось, что фотоловушка российского заповедника «Земля леопардов» запечатлела двух лисиц на «свидании». Сотрудники нацпарка предположили, что на снимке, вероятно, была запечатлена семейная пара.

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      Мария Винар
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