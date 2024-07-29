В РЖД назвали число пострадавших от столкновения с грузовиком пассажиров поезда

РЖД: при столкновении поезда и КАМАЗа под Волгоградом пострадало 140 человек

Порядка 140 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

С места аварии были госпитализированы 16 пострадавших пассажиров рейса Казань — Адлер. Среди них указаны 13 взрослых пассажиров, один ребенок и двое проводников.

Кроме того, в РЖД пояснили, что водитель КАМАЗа грубо нарушил правила движения, что привело к столкновению с составом. Так, мужчина выехал на переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист поезда в этот момент применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

О ЧП стало известно днем в понедельник, 29 июля. По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, с рельсов сошли девять вагонов. Всего в поезде находились 813 пассажиров.