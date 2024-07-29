Губернатор раскрыл подробности крушения следовавшего на юг России пассажирского поезда

Волгоградский губернатор Бочаров: в поезде Казань — Адлер следовало 813 человек

В поезде Казань — Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области в результате столкновения с большегрузом, ехали 813 человек. Об этом сообщил волгоградский губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации региона.

«По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 813 человек. Данные по пострадавшим уточняются», — сказал он.

По данным губернатора, столкновение произошло на неохраняемом переезде. На месте работают экстренные службы, создан оперативный штаб.

Поезд, который следовал по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник, 29 июля. Часть вагонов сошла с рельсов, так как поезд столкнулся с КАМАЗом, который выехал на рельсы. Водитель большегруза пытался проскочить железнодорожный переезд прямо перед ехавшим составом, но не успел.

По неофициальной информации, из-за крушения поезда пострадали 140 человек, в том числе три ребенка. Официальной информации о получивших травмы нет. Кроме того, сообщалось о двух жертвах крушения, однако официально эта информация не подтверждена.