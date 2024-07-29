Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 29 июля 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности крушения следовавшего на юг России пассажирского поезда

Волгоградский губернатор Бочаров: в поезде Казань — Адлер следовало 813 человек

Кадр: Telegram-канал Mash

В поезде КазаньАдлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области в результате столкновения с большегрузом, ехали 813 человек. Об этом сообщил волгоградский губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации региона.

«По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 813 человек. Данные по пострадавшим уточняются», — сказал он.

По данным губернатора, столкновение произошло на неохраняемом переезде. На месте работают экстренные службы, создан оперативный штаб.

Поезд, который следовал по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник, 29 июля. Часть вагонов сошла с рельсов, так как поезд столкнулся с КАМАЗом, который выехал на рельсы. Водитель большегруза пытался проскочить железнодорожный переезд прямо перед ехавшим составом, но не успел.

По неофициальной информации, из-за крушения поезда пострадали 140 человек, в том числе три ребенка. Официальной информации о получивших травмы нет. Кроме того, сообщалось о двух жертвах крушения, однако официально эта информация не подтверждена.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

      Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

      Назван лидер рынка смартфонов

      Глюкоза ответила желающему отобрать у нее имя Фадееву

      Считавшееся исчезнувшим животное обнаружили в российском регионе

      Военный эксперт объяснил вывод стратегических бомбардировщиков США с границы Украины

      Кардиолог рассказал о причинах опасного сгущения крови

      В России ответили на призыв депутата Рады к скорейшим переговорам с Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше