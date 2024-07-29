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13:29, 29 июля 2024Россия

Названа возможная причина крушения ехавшего на юг России пассажирского поезда

Shot: ехавший в Адлер пассажирский поезд сошел с рельсов из-за КАМАЗа

Кадр: Telegram-канал Mash

Пассажирский поезд, который сошел с рельсов в Волгоградский области, мог столкнуться с выехавшим на пути КАМАЗом. Возможную причину аварии назвал Telegram-канал Shot.

По его данным, водитель большегруза пытался проскочить железнодорожный переезд прямо перед ехавшим составом, но не успел. Из-за этого с рельсов сошли восемь вагонов. Всего в составе ехало около 800 пассажиров.

Поезд, который следовал по маршруту КазаньАдлер, сошел с рельсов в Волгоградской области, в понедельник, 29 июля. Предварительно, переезд, где произошло столкновение состава с КАМАЗом, не оборудован шлагбаумами и барьерами, а только светофорами.

По неофициальной информации, из-за крушения поезда пострадали около 100 человек. В сети появились кадры с места происшествия, где видно, как люди спасаются из перевернутых вагонов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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