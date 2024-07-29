Число пострадавших при крушении пассажирского поезда под Волгоградом резко выросло

Shot: число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом выросло до 140

Число пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань — Адлер в Волгоградской области резко выросло до 140. Об этом пишет Shot в Telegram со ссылкой на источник.

При этом, по информации издания, всех пострадавших удалось спасти.

Ранее стало известно, что в катастрофе пострадали 33 ребенка. У большинства из них ушибы и порезы. Части несовершеннолетних оказали медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали. Также сообщалось о двух жертвах крушения. Информация об этом официально не подтверждена.