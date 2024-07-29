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14:14, 29 июля 2024Россия

Число пострадавших при крушении пассажирского поезда под Волгоградом резко выросло

Shot: число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом выросло до 140

Кадр: Telegram-канал SHOT

Число пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань — Адлер в Волгоградской области резко выросло до 140. Об этом пишет Shot в Telegram со ссылкой на источник.

При этом, по информации издания, всех пострадавших удалось спасти.

Ранее стало известно, что в катастрофе пострадали 33 ребенка. У большинства из них ушибы и порезы. Части несовершеннолетних оказали медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали. Также сообщалось о двух жертвах крушения. Информация об этом официально не подтверждена.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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