Поиск людей в перевернувшихся при крушении поезда под Волгоградом вагонах попал на видео

Mash показал кадры с поиском людей в потерпевшем крушение под Волгоградом поезде

В сети появились кадры с поиском пострадавших людей в перевернувшихся при крушении поезда под Волгоградом вагонах. Видео показал Mash в Telegram.

На записи видно десятки пассажиров поезда, которые забрались на перевернувшиеся вагоны и помогают спасателям искать раненых.

По информации издания, пострадали около 110 человек. Всего в поезде находились не меньше 700 пассажиров.

Ранее появилось видео, на котором видно, как из окон перевернувшихся вагонов поезда выбираются пассажиры. Уже окаpавшиеся снаружи люди помогают остальным.

О крушении поезда Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом стало известно днем 29 июля. Предварительно, водитель грузовика пытался проскочить перед составом железнодорожные пути, которые, как выяснилось, не оборудованы шлагбаумами и барьерами. Мужчина выжил. На данный момент известно о двух жертвах происшествия.