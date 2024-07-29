Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 29 июля 2024Россия

Поиск людей в перевернувшихся при крушении поезда под Волгоградом вагонах попал на видео

Mash показал кадры с поиском людей в потерпевшем крушение под Волгоградом поезде

В сети появились кадры с поиском пострадавших людей в перевернувшихся при крушении поезда под Волгоградом вагонах. Видео показал Mash в Telegram.

На записи видно десятки пассажиров поезда, которые забрались на перевернувшиеся вагоны и помогают спасателям искать раненых.

По информации издания, пострадали около 110 человек. Всего в поезде находились не меньше 700 пассажиров.

Ранее появилось видео, на котором видно, как из окон перевернувшихся вагонов поезда выбираются пассажиры. Уже окаpавшиеся снаружи люди помогают остальным.

О крушении поезда КазаньАдлер в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом стало известно днем 29 июля. Предварительно, водитель грузовика пытался проскочить перед составом железнодорожные пути, которые, как выяснилось, не оборудованы шлагбаумами и барьерами. Мужчина выжил. На данный момент известно о двух жертвах происшествия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о первых жертвах крушения пассажирского поезда под Волгоградом

      Литва запланировала организовать в стране производство мин

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Названа страна с самым доступным бензином

      Уничтожение российскими военными американской техники ВСУ попало на видео

      Появились новые подробности о Балашихинском отравителе

      Стало известно о нанесенных сыном миллионера Бажаева травмах полицейскому

      Россиян предупредили о штрафах на миллионы рублей за сувениры с пляжа

      В разгар Олимпиады на улицы Парижа выбрались гигантские крысы

      Зеленский прибыл на харьковское направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше