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13:43, 29 июля 2024Россия

Спасающихся из перевернутых вагонов ехавшего на юг России поезда сняли на видео

Спасающихся из перевернутых вагонов ехавшего в Адлер поезда сняли на видео

В сети появились кадры, на которых видны спасающиеся из перевернутых вагонов поезда Казань—Адлер пассажиры. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых из проезжающей мимо машины, видно, как люди вылезают из окон перевернутого вагона. Им помогают те, кто уже выбрался из сошедшего с рельсов поезда.

Поезд, который следовал по маршруту Казань—Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области, в понедельник, 29 июля. По неофициальной информации, из-за крушения поезда пострадали около 100 человек.

Часть вагонов сошли с рельсов, так как поезд столкнулся с КАМАЗом, который выехал на рельсы. Водитель большегруза пытался проскочить железнодорожный переезд прямо перед ехавшим составом, но не успел. Водитель выжил — его госпитализировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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