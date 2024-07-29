Спасающихся из перевернутых вагонов ехавшего на юг России поезда сняли на видео

Спасающихся из перевернутых вагонов ехавшего в Адлер поезда сняли на видео

В сети появились кадры, на которых видны спасающиеся из перевернутых вагонов поезда Казань—Адлер пассажиры. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых из проезжающей мимо машины, видно, как люди вылезают из окон перевернутого вагона. Им помогают те, кто уже выбрался из сошедшего с рельсов поезда.

Поезд, который следовал по маршруту Казань—Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области, в понедельник, 29 июля. По неофициальной информации, из-за крушения поезда пострадали около 100 человек.

Часть вагонов сошли с рельсов, так как поезд столкнулся с КАМАЗом, который выехал на рельсы. Водитель большегруза пытался проскочить железнодорожный переезд прямо перед ехавшим составом, но не успел. Водитель выжил — его госпитализировали.