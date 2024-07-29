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13:53, 29 июля 2024Россия

Стало известно о первых жертвах крушения пассажирского поезда под Волгоградом

Mash: под Волгоградом при крушении пассажирского поезда погибли два человека

Кадр: Telegram-канал Mash

Под Волгоградом при крушении пассажирского поезда, предварительно, погибли два человека. О первых жертвах сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, под упавшими вагонами могут находиться люди. На место уже прибыл кран, который будет поднимать части поезда.

Большинству пострадавших удалось оказать помощь на месте крушения. Остальных госпитализировали в Котельниковскую центральную районную больницу (ЦРБ).

О столкновении пассажирского поезда с КАМАЗом стало известно 29 июля. Сообщается, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. По разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди.

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      Никита Абрамов
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