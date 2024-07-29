Больше трех десятков детей пострадали при крушении поезда под Волгоградом

Mash: 33 ребенка пострадали при столкновении пассажирского поезда с КАМАЗом

33 ребенка пострадали при столкновении пассажирского поезда с КАМАЗом в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У большинства пострадавших ушибы и порезы, им удалось оказать первую медицинскую помощь на месте. Некоторых госпитализировали.

О крушении пассажирского поезда стало известно 29 июля. Сообщается, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. По разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди.