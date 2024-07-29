Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 29 июля 2024Россия

В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком в Волгоградской области и сошел с рельсов. По предварительным данным, в результате аварии пострадали около сотни человек. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Авария произошла из-за выехавшего на пути грузовика

В РЖД сообщили, что ДТП произошло около 12:35 на перегоне Гремячая — Котельников в Волгоградской области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с пассажирским поездом. В результате восемь вагонов поезда сошли с рельсов. Упавший поезд, по данным Mash, протаранил кабину грузовика, ее отбросило на несколько десятков метров.

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Shot со ссылкой на источники сообщает, что водитель КАМАЗа пытался проскочить переезд прямо перед составом. Эту информацию также подтвердили в оперативных службах.

На месте происшествия в настоящий момент работают более 320 человек и 100 единиц техники. К вылету готовят два вертолета Ми-8.

В поезде находилось более 800 пассажиров

Всего в поезде ехало более 800 пассажиров. Точное число пострадавших в настоящий момент неизвестно. Согласно данным Telegram-канала «112», в аварии пострадали около 100 человек, эту информацию также приводит Mash.

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

По информации источников Shot, при сходе поезда с рельсов пострадали 37 человек, среди них шестеро детей. Уточняется, что одной из пострадавших зажало ноги. Водитель грузовика, как сообщает издание, госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

ТАСС сообщает, что пассажиры смогли самостоятельно выбраться из вагонов, пострадавшим оказывают помощь на месте или увозят в больницы.

По факту столкновения поезда с грузовиком возбуждено уголовное дело. В следственном комитете сообщили, что число пострадавших устанавливается.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Уволен первый заместитель Сергея Лаврова. Чем он занимался?

      В Госдуме рассмотрят поправку об обязанности блогеров сообщать о себе в Роскомнадзор

      Водитель столкнувшегося с поездом Казань — Адлер КАМАЗа попал на видео

      Эстония отправила полицейских на границу Латвии и Белоруссии

      Число пострадавших при крушении пассажирского поезда под Волгоградом резко выросло

      Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому

      Больше трех десятков детей пострадали при крушении поезда под Волгоградом

      В квартире в российском городе загорелся натяжной потолок

      Появились подробности о ставшем причиной крушения поезда под Волгоградом КАМАЗе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше