В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком

Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком в Волгоградской области и сошел с рельсов. По предварительным данным, в результате аварии пострадали около сотни человек. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Авария произошла из-за выехавшего на пути грузовика

В РЖД сообщили, что ДТП произошло около 12:35 на перегоне Гремячая — Котельников в Волгоградской области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с пассажирским поездом. В результате восемь вагонов поезда сошли с рельсов. Упавший поезд, по данным Mash, протаранил кабину грузовика, ее отбросило на несколько десятков метров.

Shot со ссылкой на источники сообщает, что водитель КАМАЗа пытался проскочить переезд прямо перед составом. Эту информацию также подтвердили в оперативных службах.

На месте происшествия в настоящий момент работают более 320 человек и 100 единиц техники. К вылету готовят два вертолета Ми-8.

В поезде находилось более 800 пассажиров

Всего в поезде ехало более 800 пассажиров. Точное число пострадавших в настоящий момент неизвестно. Согласно данным Telegram-канала «112», в аварии пострадали около 100 человек, эту информацию также приводит Mash.

По информации источников Shot, при сходе поезда с рельсов пострадали 37 человек, среди них шестеро детей. Уточняется, что одной из пострадавших зажало ноги. Водитель грузовика, как сообщает издание, госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

ТАСС сообщает, что пассажиры смогли самостоятельно выбраться из вагонов, пострадавшим оказывают помощь на месте или увозят в больницы.

По факту столкновения поезда с грузовиком возбуждено уголовное дело. В следственном комитете сообщили, что число пострадавших устанавливается.