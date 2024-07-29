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18:12, 29 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ признали наличие пророссийских движений в Одессе

Комбат ВСУ пожаловался на неуважение к украинским военным в Одессе

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Командир батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Хрыстин пожаловался на неуважение к украинским военным и пророссийские настроения в Одессе. Об этом он высказался в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Комбат заявил, что ему становится очень больно, когда он, в частности, видит случаи поджога автомобилей бойцов ВСУ в Одессе. На вопрос о том, действительно ли среди одесситов много людей, ждущих прихода российских войск, офицер ответил, что в Одессе и других городах Украины были и есть пророссийские движения.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали шестерых мужчин, подозреваемых в поджогах автомобилей военнослужащих ВСУ. По данным СБУ, задержанным, которые работали курьерами в службе доставки еды, поступило предложение поджигать машины украинских военных за деньги.

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      Георгий Нестеров
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