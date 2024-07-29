На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобилей военных

СБУ и Нацполиция задержали в Одессе подозреваемых в поджогах автомобилей военных

В Одессе сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали шестерых мужчин. Они подозреваются в поджогах автомобилей украинских военных, сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

По информации ведомства, шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет работали курьерами в службе доставки еды. Они искали возможность заработать, в результате чего подозреваемым поступило предложение поджигать машины военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги.

«В одном из таких чатов молодым людям ответил представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на уничтожение авто украинских военных. Фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре», — заявили в СБУ.

Местонахождение транспортных средств украинских военных в Одессе курьеры устанавливали во время основной работы. Всего за две недели, по версии правоохранителей, они уничтожили 15 автомобилей.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело о препятствовании деятельности ВСУ. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

19 июля стало известно о поджоге трех автомобилей украинских военных в Одесской области. Первая машина была уничтожена в Одессе, еще две — в поселке Лиман.