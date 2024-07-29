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12:58, 29 июля 2024Россия

Вдова бойца СВО месяц не могла похоронить мужа из-за одного требования

В Казани вдова бойца СВО из-за денег только спустя месяц смогла похоронить мужа
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Казани вдова военного специальной военной операции (СВО) на Украине месяц не могла похоронить мужа из-за требования юриста — ее просили оплатить 51 тысячу рублей за транспортировку останков, сообщает 116.RU.

По данным издания, доброволец Владимир Ямбатров дважды побывал на фронте — первый контракт он заключил с ЧВК «Вагнер», «чтобы получить помилование», а второй — с Минобороны, когда вернулся из зоны СВО и не смог найти работу.

Вдова военного рассказала, что за время нахождения на фронте он не получил ни одного ранения, но его стала беспокоить грыжа. Мужчину пришлось оперировать в полевых условиях, в результате у него образовался сепсис.

По словам женщины, она не сразу узнала, где находится ее муж и как он себя чувствует — медсестра в военном госпитале посоветовала ей «принять ванну с пеночкой, валерьянки или чего покрепче выпить». Позже военного нашли в московской больнице — к тому времени у него «не было прямой кишки, в легких и животе были трубки, он весь в датчиках». Спасти мужчину не удалось.

Вдове пообещали доставить тело мужа к похоронам, но вдруг некий юрист потребовал 51 тысячу рублей за транспортировку останков. Позже с женщиной связался Центральный военный округ, деньги нашлись, и спустя месяц бойца похоронили.

Ранее в Тольятти Самарской области забыли подготовить на кладбище могилу для участника СВО. Сообщалось, что в один день проводились похороны троих военных. После церемонии прощания выяснилось, что на кладбище вырыли только две могилы.

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      Елизавета Картавцева
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