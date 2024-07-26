В российском городе забыли вырыть могилу для участника СВО

В Самарской области забыли вырыть могилу для участника СВО

В Тольятти Самарской области забыли вырыть на кладбище могилу для участника специальной военной операции на Украине (СВО), пишет 63.ru.

По данным издания, в один день в российском городе проводились похороны троих военных. После церемонии прощания выяснилось, что на кладбище подготовили только две могилы.

«Мы приехали и увидели три гроба, но две могилы. Со всеми почестями похоронили двух бойцов, но не нашего Алексея (...) Вы на секунду представьте себе состояние матери, которая переживает боль утраты сына, защитника Отечества, и волнуется за второго, находящегося в зоне СВО. На ее глазах хоронят одного бойца, второго. А про ее сына забыли», — рассказала одна из родственниц.

Когда близкие потребовали объяснений от работника МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», тот ответил, что якобы кто-то кого-то не так понял и из-за этого вышла накладка.

За эту ситуацию извиняться пришлось лично мэру города Николаю Ренцу. «Никогда у нас не было ничего подобного. Мы всегда старались и стараемся организовать прощания с нашими героями достойно, уважительно, со всеми воинскими почестями. Мне лично очень больно за такую вопиющую ситуацию. Уверен, что подобное больше не повторится», — заявил глава города, добавив, что виновного в неисполнении задачи уволят.

Ранее в селе Мильково на Камчатке могилу для участника СВО выкопали посреди дороги к кладбищу. Чиновники объяснили, что участок, определенный под захоронение военнослужащего, не является проезжей частью и изначально определен под воинское захоронение.