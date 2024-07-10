В российском регионе могилу для участника СВО выкопали посреди дороги

На Камчатке могилу для участника СВО выкопали посреди дороги

В селе Мильково на Камчатке могилу для участника специальной военной операции (СВО) на Украине выкопали посреди дороги к кладбищу. Об этом пишет издание «Кам.24».

«Похороны — и могилу вырыли прямо на дороге. Хотя места достаточно (...) Но почему-то приняли решение закопать бойца на дороге. Кто принимал решение, почему и зачем — вопрос», — отметил заявивший о проблеме местный житель Валентин Толман.

В администрации Мильковского муниципального округа прокомментировали ситуацию, обозначив, что участок, определенный под захоронение военнослужащего, не является проезжей частью и изначально определен под воинское захоронение.

«В селе Мильково создано специализированное место погребения защитников Отечества, под которое выделен отдельный земельный участок в составе муниципального кладбища», — заявили в администрации, добавив, что в дальнейшем захоронения планируют благоустроить в едином стиле.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников СВО — на одной из них сожгли венки, а на другой — вырвали крест, сломали ограду, разорвали флаг, а также разбросали цветы, фуражку и портрет.