Вербовавший заключенных в террористическую ячейку россиянин лишился свободы на 17 лет

В Удмуртии мужчина получил новый срок за вербовку заключенных

В Удмуртии в законную силу вступил приговор в отношении заключенного одной из исправительных колоний республики по делу о содействии террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

С учетом неотбытого наказания мужчине назначили 17 лет заключения. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что мужчина был сторонником идеологии международного терроризма и вербовал других заключенных в ячейку террористической организации. Его действия пресекли сотрудники ФСБ и ФСИН. Известно, что он отбывал наказание совершение преступлений террористической направленности.

Ранее сообщалось, что в Москве случайно задержали боевика «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация), разыскиваемого Интерполом.