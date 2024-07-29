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09:31, 29 июля 2024Силовые структуры

Вербовавший заключенных в террористическую ячейку россиянин лишился свободы на 17 лет

В Удмуртии мужчина получил новый срок за вербовку заключенных

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Удмуртии в законную силу вступил приговор в отношении заключенного одной из исправительных колоний республики по делу о содействии террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

С учетом неотбытого наказания мужчине назначили 17 лет заключения. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что мужчина был сторонником идеологии международного терроризма и вербовал других заключенных в ячейку террористической организации. Его действия пресекли сотрудники ФСБ и ФСИН. Известно, что он отбывал наказание совершение преступлений террористической направленности.

Ранее сообщалось, что в Москве случайно задержали боевика «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация), разыскиваемого Интерполом.

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      Илона Палей
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