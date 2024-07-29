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20:25, 29 июля 2024Мир

Ветеран ЧВК «Вагнер» удивился поражению от туарегов в Мали

Ветеран ЧВК «Вагнер»: чтобы подвергнуться такому разгрому, нужно завязать глаза

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разгром колонны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» повстанцами-туарегами в Мали стал возможен благодаря бездарному руководству. Так бой в комментарии изданию Daily Storm прокомментировал ветеран «Вагнера» Марат Габидуллин с позывным Дед Мартин.

«Чтобы подвергнуться такому разгрому в пустынной местности, нужно сбиться в кучу, завязать самим себе глаза и заткнуть уши ватными палочками», — сказал военный.

По словам Габидуллина, неблагоприятные погодные условия не могли быть причиной такого провала, поскольку у вагнеровцев уже большой опыт ведения боевых действий в пустынной местности. «На мой взгляд, это безграмотное руководство действиями, и командование на месте оказалось не на высоте», — добавил он.

Ранее стало известно, что туареги получили необходимую для атаки на вагнеровцев информацию от Главного управления разведки Минобороны Украины.

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      Глеб Бажуткин
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