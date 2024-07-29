Возлюбленная Джонни Деппа родом из России похвасталась внешностью в бикини

Новая возлюбленная Джонни Деппа Юлия Власова похвасталась внешностью в бикини

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель родом из России и владелица салона красоты Юлия Власова похвасталась внешностью в откровенных нарядах. Данные фото появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что проживающая в Чехии уроженка Екатеринбурга отправилась отдыхать на греческий остров Миконос. Так, 28-летняя манекенщица на одном из кадров лежала на диване под открытым небом в зеленом бикини. В то же время она распустила волосы и дополнила образ несколькими браслетами, цепочкой на шее и металлическим поясом.

Кроме того, избранница 61-летнего артиста надела серебристое бикини в сочетании с брючным костюмом из легкой ткани с принтом в виде шкуры зебры. При этом она позировала, приспустив брюки.

Ранее Власова рассказала об их с Деппом знакомстве.