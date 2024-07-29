Залужного обвинили в провалившейся вербовке пилота ВКС России

Червинский: Залужный утвердил провалившуюся операцию вербовки пилота ВКС РФ

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично утвердил провалившуюся операцию по вербовке российского пилота Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил бывший офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский изданию «Украинская правда».

По его словам, разрешение на проведение этой операции было выдано ему в письменной форме. Однако после того, как их часть расформировали в конце 2022 года, хранить документ было негде и его пришлось уничтожить.

Он добавил, что была еще одна бумага — письмо Залужного в Службу безопасности Украины (СБУ), в котором он просил отправить сотрудника спецслужбы в рабочую группу по подготовке операции. Червинский обвинил СБУ в том, что они пытались скрыть документ, который все же нашелся.

Ранее на Украине апелляционный суд разрешил освободить Червинского под залог в размере 9 миллионов гривен (более 19 миллионов рублей). Его обвиняют госизмене за попытку угнать самолет ВКС России летом 2022 года.