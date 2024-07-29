Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 29 июля 2024Бывший СССР

Залужного обвинили в провалившейся вербовке пилота ВКС России

Червинский: Залужный утвердил провалившуюся операцию вербовки пилота ВКС РФ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично утвердил провалившуюся операцию по вербовке российского пилота Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил бывший офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский изданию «Украинская правда».

По его словам, разрешение на проведение этой операции было выдано ему в письменной форме. Однако после того, как их часть расформировали в конце 2022 года, хранить документ было негде и его пришлось уничтожить.

Он добавил, что была еще одна бумага — письмо Залужного в Службу безопасности Украины (СБУ), в котором он просил отправить сотрудника спецслужбы в рабочую группу по подготовке операции. Червинский обвинил СБУ в том, что они пытались скрыть документ, который все же нашелся.

Ранее на Украине апелляционный суд разрешил освободить Червинского под залог в размере 9 миллионов гривен (более 19 миллионов рублей). Его обвиняют госизмене за попытку угнать самолет ВКС России летом 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому

      Больше трех десятков детей пострадали при крушении поезда под Волгоградом

      В квартире в российском городе загорелся натяжной потолок

      Появились подробности о ставшем причиной крушения поезда под Волгоградом КАМАЗе

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В Грузии объединят иски против закона об иноагентах

      Упавшая с неба рыба повредила машину Tesla

      Литва запланировала организовать в стране производство мин

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше