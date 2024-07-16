Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 16 июля 2024Бывший СССР

Украинский суд разрешил освободить подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

На Украине постановили освободить подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Суд на Украине постановил освободить под залог подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Романа Червинского, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что Кропивницкий апелляционный суд позволил Червинскому выйти под залог 9 миллионов гривен. На Украине он обвиняется в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома «Канатово».

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявлял, что Червинский причастен к организации подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

О причастности Червинского писала американская газета The Washington Post. По данным газеты, он действовал не один и не занимался планированием операции, а подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет для них права на жизнь». Медведев призвал казнить бойцов «Азова», застреливших российского военнопленного

      Показаны последствия мощного пожара на российском заводе после атаки дрона

      Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

      Вопрос о продлении ареста замглавы Генштаба Шамарина рассмотрят 18 июля

      В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине

      Песков назвал сроки следующей прямой линии с Путиным

      В Кремле заявили о желании Путина проехать за рулем по трассе М-11

      Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии России во втором саммите мира

      Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по одному показателю

      СКР взялся расследовать обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше