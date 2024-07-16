Украинский суд разрешил освободить подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

На Украине постановили освободить подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Суд на Украине постановил освободить под залог подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Романа Червинского, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что Кропивницкий апелляционный суд позволил Червинскому выйти под залог 9 миллионов гривен. На Украине он обвиняется в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома «Канатово».

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявлял, что Червинский причастен к организации подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

О причастности Червинского писала американская газета The Washington Post. По данным газеты, он действовал не один и не занимался планированием операции, а подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.