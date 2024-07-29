Соскин: Зеленский довел Украину до финансово-экономической катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский довел Украину до финансово-экономической катастрофы. Об этом заявил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, долг Украины при нынешнем правительстве увеличился почти в два раза. Он также добавил, что Зеленский фактически грабит страну и Украину ожидает дефолт.

«А кто отвечать будет за пятидесятипроцентное обесценение гривны за эти чуть больше двух лет? Зеленский же должен отвечать. То есть всех украинцев ограбили», — заключил Соскин.

Ранее на Украине оценили влияние мобилизации на экономику. Экономист Сергей Фурса заявил, что мобилизация 200 тысяч человек в Вооруженные силы Украины сократит рост экономики Украины на 0,5 процента.